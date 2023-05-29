Пьяный москвич убил пекинеса своей девушки под камерой в подъезде, пока она спала

Житель Москвы жестоко расправился с питомцем своей девушки, пока она спала. Как передает Telegram-канал «Осторожно, Москва», до этого мужчина отлично ладил с собакой.

Пекинес по кличке Боня принадлежал медсестре из Москвы. Полгода назад девушка стала встречаться с 37-летним технологом Александром. По ее словам, молодой человек прекрасно относился к ее 8-летней собаке.

«Мне иногда даже казалось, что он ее любит больше, чем меня, понимаете? Он гулял с ней, играл и я даже немного удивлялась такому теплому отношению», — пояснила москвичка.

Но ночью 25 мая ее возлюбленный дождался, когда она заснет, и убил пекинеса в подъезде их дома. На кадрах видно, что живодер с банкой спиртного в руке сначала кидает животное через лестничный пролет, а потом спускается вниз, поднимает тело собаки и швыряет его на верхнюю площадку. Александра задержали, теперь хозяйка погибшего пса надеется на возбуждение уголовного дела.

«Если экспертиза подтвердит, что моя Боня умерла насильственной смертью, то мы сможем добиться уголовного дела. Но я боюсь, что убийство Бони ему сойдет с рук, я не знаю, что от него можно ожидать после такого, сменила замки дома, но меня сейчас некому защитить, я живу одна», — поделилась опасениями пострадавшая.

До этого сообщалось, что неизвестный с пистолетом избил пожилую хозяйку французского бульдога и отобрал у нее собаку.