Житель Чукотки около года избивал приемного ребенка из-за недовольства его поведением

На Чукотке мужчина почти год истязал приемного сына, если был недоволен его поведением. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

В Анадыре сотрудники СК возбудили уголовное дело по 138-й статье УК РФ за «Причинении физических или психических страданий путем нанесения систематических побоев в отношении заведомо несовершеннолетнего лица». Подозреваемым стал 38-летний местный житель, который, по данным следствия, регулярно избивал своего приемного ребенка с 14 июля 2022 года по 15 мая 2023 года.

Выяснилось, что мужчина часто бывал недоволен его поведением и обычно находил решение в физических наказаниях.

«В настоящее время несовершеннолетний изъят из семьи в реабилитационный центр, по уголовному делу проводится следственные действий, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заключили в следкоме.

До этого стало известно, что пьяная мать с Камчатки избила сына телефоном на глазах у детей.