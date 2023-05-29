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Задержан водитель, насмерть сбивший подростка-велосипедиста в Москве

Насмерть сбивший подростка на велосипеде водитель задержан в Подмосковье

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Shutterstock

Правоохранители задержали водителя грузовика, который насмерть сбил подростка на велосипеде в Москве. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Как сообщалось ранее, школьник ехал навстречу потоку машин по Новосходненскому шоссе. Именно здесь его сбил грузовик. Ребенок скончался на месте, а водитель скрылся.

«Водитель грузового автомобиля был установлен и задержан в Солнечногорском районе Московской области», – указали в правоохранительных органах.

Сейчас мужчина доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По предварительной версии, водитель большегруза не заметил велосипедиста в слепой зоне.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти школьник толкнул друга под машину.

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