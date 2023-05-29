Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

Гидрометцентр: переменная облачность и до +23 градусов ожидается в Москве 29 мая

close
100%
Комсомольская правда/Global Look Press

Переменная облачность, без осадков и до +23 градусов тепла ожидается в Москве 29 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет от +21 до +23 градусов, ночью похолодает до +7.

В Московской области днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +4.

Ветер западный и юго-западный со скоростью 2–9 м/с.

Атмосферное давление — 751–752 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили об отсутствии жары в начале июня в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях