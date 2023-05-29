Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 мая

Переменная облачность, без осадков и до +23 градусов тепла ожидается в Москве 29 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет от +21 до +23 градусов, ночью похолодает до +7.

В Московской области днем ожидается от 18 до 23 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до +4.

Ветер западный и юго-западный со скоростью 2–9 м/с.

Атмосферное давление — 751–752 мм ртутного столба.

Ранее синоптики предупредили об отсутствии жары в начале июня в Москве.