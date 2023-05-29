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Умер бывший депутат Госдумы Сироткин

Экс-депутат Госдумы Сироткин умер в Москве в возрасте 69 лет

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Экс-депутат Госдумы, бывший член Центральной избирательной комиссии России Сергей Сироткин умер на 70-м году жизни. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» зампредседателя Ивановской областной думы Дмитрий Шелякин.

«Сегодня ушел из жизни политик и государственный деятель <…> Сергей Никанорович Сироткин», — заявил он.

Шелякин уточнил в разговоре с ТАСС, что политик умер в Москве.

По его словам, Сироткин был яркой и сильной личностью, а также наставником для молодого поколения.

Сироткин родился 14 апреля 1954 года в Выборге Ленинградской области. Он был депутатом Госдумы четвертого (2003-2007 годы), пятого (2007-2011 годы) и шестого (2011-2016 годы) созывов. Затем, до 2021 года, был членом Центризбиркома.

Ранее умер один из основателей нижегородского заксобрания Евгений Крестьянинов.

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