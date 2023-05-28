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Амурский тигр защищал добычу и напал на жительницу Приморья

Жительница Приморья попала в больницу после нападения амурского тигра

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РИА «Новости»

Женщина в Приморском крае попала в больницу после нападения амурского тигра, сообщает РИА Новости, ссылаясь на гендиректора центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева.

Арамилев рассказал, что женщина вместе с несколькими мужчинами приехала в лесной массив в поисках пропавшей собаки. В 3,5 км от села Раковка они увидели примятую траву и следы крови. Пока мужчины разворачивались на машине, женщина решила осмотреть место.

«Снова с их слов, что был сначала рык неоднократный, но они все равно шли осматривать, а потом выскочил тигр и схватил женщину, после чего скрылся в лесу», — добавил Арамилев.

В Минлесхозе края сообщили, что пострадавшая получила ранения, но выжила. В центре «Амурский тигр» уточнили, что у женщины повреждено плечо, предплечья и кисти. Тигр скрылся в тайге.

«Предварительно, поведение тигра можно объяснить тем, что он защищал свою добычу. Также возможно, что зверь ранен, и в таком случае он представляет опасность для человека», — рассказали в организации.

Ранее в схроне в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО) обнаружили останки амурского тигра.

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