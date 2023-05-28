Медик рассказала о состоянии попавших под обстрел в Шебекино детей

Главный врач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова заявила, что у подростков, которые пострадали от обстрела в Шебекино, диагностировали черепно-мозговую и минно-взрывную травму. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Одному подростку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», — пояснила медик.

По ее информации, у второго обнаружили минно-взрывную травму с обширной рваной раной голени.

Кизилова также добавила, что состояние здоровья ребятам определили как средней тяжести, выздоравливать они будут в условиях стационара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекинского округа со стороны Вооруженных сил Украины. Он заявил о гибели охранника и ранении двух подростков 15 и 17 лет при обстреле. Сам губернатор тоже попал под обстрел.