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Медик рассказала о состоянии попавших под обстрел в Шебекино детей

Главврач больницы рассказала о состоянии подростков, пострадавших от обстрела в Шебекино

Главный врач Белгородской областной детской больницы Ирина Кизилова заявила, что у подростков, которые пострадали от обстрела в Шебекино, диагностировали черепно-мозговую и минно-взрывную травму. Об этом сообщает региональный оперштаб в Telegram-канале.

«Одному подростку был поставлен диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга», — пояснила медик.

По ее информации, у второго обнаружили минно-взрывную травму с обширной рваной раной голени.

Кизилова также добавила, что состояние здоровья ребятам определили как средней тяжести, выздоравливать они будут в условиях стационара.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела Шебекинского округа со стороны Вооруженных сил Украины. Он заявил о гибели охранника и ранении двух подростков 15 и 17 лет при обстреле. Сам губернатор тоже попал под обстрел.

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