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На Украине в Житомирской области поврежден объект инфраструктуры

Глава администрации сообщил о повреждении объекта инфраструктуры в Житомирской области

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Global Look Press

Объект инфраструктуры был поврежден в Житомирской области на Украине, информацию подтвердил глава областной администрации Виталий Бунечко. Об этом сообщается на странице политика в социальной сети.

По его словам, 28 мая сработала воздушная тревога.

«Было слышно взрывы», — добавил Бунечко.

Согласно предварительным данным, никто не пострадал и не погиб при взрывах на объекте.

Другие подробности по обстановке в Житомирской области Украины не приводятся.

Ранее стало известно, что на большей части территории Украины объявили воздушную тревогу.

Также на Украине сообщали о взрывах в Харьковской области, объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Сумской и Полтавской области начала звучать воздушная тревога. Сигнал тревоги сработал в 19.01 по московскому времени.

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