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Песков заявил, что Россия под санкциями будет развиваться «темпами Франции»

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ под санкциями будет развиваться «темпами Франции». Об этом он сообщил во время выступления на марафоне «Знание».

По его словам, МВФ дает одинаковые прогнозы для России и Франции на 2023 год — рост ВВП на 0,7%.

«То есть Россия, которая несет на своих плечах беспрецедентный груз санкций, будет развиваться такими же темпами, как Франция», — заявил он.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по росту мировой экономики в 2023 году до 2,8%. Информация об этом содержится в новом докладе организации.

На 2024 год специалисты фонда ухудшили прогноз роста внутреннего валового продукта (ВВП) до 0,3%. Оба значения понизили на 0,1 процентного пункта по сравнению с данными прогноза организации в январе.

За 2022 год МВФ оценил рост мирового ВВП в 3,4%.

11 апреля МВФ улучшил прогноз по росту российского ВВП в 2023 году до 0,7% и ухудшил ожидания роста в 2024 году до 1,3%.

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