В МЧС намерены вычислять нарушителей противопожарного режима с помощью БПЛА

Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев заявил, что в России будут выявлять нарушения противопожарного режима при помощи БПЛА. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Мы планируем и будем это делать, у нас есть квадрокоптеры, беспилотные летательные аппараты, мы будем мониторить ситуацию», — сообщил Еникеев.

По его словам, новые меры по обеспечению безопасности начнут применять на майских праздниках. При подозрении на совершение правонарушений, связанных с зарастанием участков сухой травой, владельцы земли будут получать предостережения, игнорирование которых будет вести к проведению внеплановых надзорных мероприятий и привлечению виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что не менее 13 человек погибли из-за сильных лесных пожаров в центральных и южных районах Чили. 11 человек погибли в коммуне Санта-Хуана. Кроме того, в результате крушения вертолета, участвовавшего в тушении пожаров, погибли пилот, гражданин Боливии, и механик, который являлся гражданином Чили.