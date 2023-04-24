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Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян

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Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Согласно законопроекту, нововведение должно затронуть всех уехавших, которые используют для работы российский сегмент интернета, либо размещенные в России технические, программно-аппаратные средства.

Поправки подразумевают, что с 1 января 2024 года российские компании-работодатели и заказчики будут взимать с вознаграждений уехавших из страны сотрудников или исполнителей НДФЛ по базовой ставке в 13-15%, а после утраты налогового резидентства — 30%.

Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов заявлял, что вопрос налогообложения работающих удаленно из-за рубежа сотрудников российских компаний все еще обсуждается.

В конце декабря член комитета Госдумы по соцполитике Андрей Исаев говорил о том, что разрабатываемые в Госдуме поправки об отмене льготных налоговых режимов для уехавших из России граждан коснутся индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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