В Судане часть заключенных сбежала после нападения на тюрьму Кобар

Группа неизвестных напала на тюрьму Кобар в столице Судана Хартуме, сообщает телеканал Al Hadath.

По данным журналистов, из старейшей тюрьмы удалось сбежать многим заключенным. При этом политические заключенные, включая свергнутого президента Судана Омар аль-Башира, остаются под стражей. Также говорится, что рядом с тюрьмой произошло столкновение армии и спецназа.

Столкновения между военными Судана и Силами быстрого реагирования республики начались еще 15 апреля. Боевые действия охватили столицу государства и другие регионы страны. По данным местных СМИ, в результате столкновений погибли как минимум 56 человек, а пострадали почти 600. При этом суданские военные утверждают, что ситуация в республики стабилизировалась, но Силы быстрого реагирования страны говорят об обратном, заявляя о захвате воинских частей.

Папа Римский Франциск призвал завершить сопровождающиеся насилием боевые столкновения в Судане.