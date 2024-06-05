Юрист рассказала, кому достанется наследство Заворотнюк

Адвокат Елена Калиничева рассказала, как поделят наследство актрисы Анастасии Заворотнюк. Своим мнением юрист поделилась с изданием «Вечерняя Москва».

Артистка и ее муж фигурист Петр Чернышев владели роскошным особняком площадью 700 квадратных метров в Новомосковском районе.

В 2021 году актриса передала его в собственность старшим детям, Анне и Майклу, оцениваемую не менее чем в 160 миллионов рублей. Автомобили были зарегистрированы на мать Заворотнюк.

Кроме того, в ее имуществе были две квартиры: одна в центре Москвы на улице Мытной, а другая — в районе Раменки, на улице Улофа Пальме. Стоимость первой недвижимости оценивалась в 50 миллионов рублей, а второй — до 80.

Адвокат Елена Калиничева указала, что имущество будет разделено на приобретенное до и после заключения брака Анастасии и Петра Чернышева.

«Имущество, приобретенное во время брака, будет поделено пополам: половина достанется супругу, а вторая часть будет распределена между детьми и матерью актрисы. С другой стороны, имущество, приобретенное до брака, будет разделено поровну между всеми наследниками», — рассказала адвокат.

Пока неизвестно, существует ли завещание. В случае наличия такого документа, имущество, указанное в нем, будет распределено в соответствии с последней волей ушедшей актрисы.

Ранее священник обвинил коллег и друзей Заворотнюк в бесчувствии и пиаре.