Поставки западного вооружения и разрешение на удары по территории России не заставят Москву капитулировать. Об этом сообщает IL Fatto Quotidiano.

По мнению авторов статьи, ни одно западное оружие не может заставить Москву сдаться, ведь российская сторона располагает 6 тыс. ядерных боеголовок.

Подчеркивается, что Евросоюз ввязался в конфликт, в котором он может только проиграть. В статье отмечается, что конфликт на Украине становится все более опасным.

До этого бывший заместитель государственного секретаря США по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от создания собственного ядерного оружия и снизить риски его распространения.

Гетемюллер добавила, что с точки зрения Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, ДНЯО является договором о нераспространении в Европе, потому что он не позволил многим союзникам НАТО получить и развернуть ядерное оружие.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.