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DS: летевший на Аляску пассажир бизнес-класса в полете домогался бортпроводника

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Depositphotos

Пассажир американской авиакомпании Delta Airlines, летевший бизнес-классом из Миннесоты на Аляску, начал приставать к бортпроводнику, пишет издание The Daily Star.

По данным таблоида, пассажир начал проявлять агрессию после того, как получил отказ на просьбу налить ему вино. После он стал приставать к сотруднику авиакомпании, назвав того симпатичным, а затем встал со своего места, схватил бортпроводника и поцеловал в шею. Также дебошир сломал поднос с едой и напитками.

Пострадавший член экипажа спрятался в отсеке для персонала. Персонал авиакомпании доложил об инциденте командиру воздушного судна, и при посадке в аэропорту Анкориджа, буйного пассажира встретили и задержали сотрудники полиции. Мужчина своей вины не признал, и позже его отпустили.

Ранее житель Петербурга разделся в салоне самолета и устроил дебош во время рейса из Пхукета.

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