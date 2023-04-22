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ВНИИ ГОЧС: 11 регионов России ожидают сильные ливни

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На территории 11 регионов четырех федеральных округов РФ, в том числе в Крыму и на Кубани, ожидаются сильные ливни и ветра. Об этом сообщается на сайте ВНИИ ГОЧС.

Сообщается, что из-за дождей и порывов ветра возможны перебои с электроснабжением и транспортным сообщением.

«На текущей неделе из-за порывов ветра до 30 метров в секунду и выпадения до 40 миллиметров осадков прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения», — говорится в сообщении.

Прогноз касается населенных пунктов на территории Камчатского края, Магаданской области, Чукотского автономного округа и Республики Алтай, а также Крыма, Адыгеи, Коми, Краснодарского края, Мурманской, Архангельской областей и Ненецкого автономного округа.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд говорил, что самым теплым днем апреля в Москве станет 24 апреля.

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