В РЖД заявили о закрытии Рижского вокзала Москвы

В РЖД заявили о закрытии до сентября Рижского вокзала в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«Как и обещали, сообщаем когда и на какой срок будет закрыт Рижский вокзал Москвы — доступ в отдельные помещения вокзала для пассажиров будет закрыт с 24 апреля по 31 августа», — сказано в сообщении.

Уточняется, что работу прекратят зал ожидания, билетные кассы дальнего следования, а также санитарные комнаты и медицинский пункт. При этом детский центр «Паровозик Рижик» и выставочный комплекс РЖД будут и дальше принимать посетителей.

В компании также отметили, что поскольку с 1 марта весь пассажиропоток перенаправили на станцию Рижская МЦД-2, жители Москвы «даже не заметят», что вокзал временно закрыт.

В декабре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров подписали план-график развития инфраструктуры Центрального транспортного узла в 2023 году.

Белозеров заявлял, что 2023 год будет уникальным по объему вложений (более 130 млрд рублей). По словам главы РЖД, следующий год «абсолютно преобразит возможности перемещения пассажиров».