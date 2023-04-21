Россиянам рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру за рубежом

Россияне по-прежнему могут купить квартиру в других странах, несмотря на санкции, сообщил РИАМО старший партнер и совладелец компании Propriete Generale Group Иван Яринковский. Он отметил, что опасаться введенных ограничений не стоит.

«Сегодня огромная доля россиян проживает по всему свету или имеет какое-то имущество за границей. Если так порассуждать, то санкции могут коснуться всех граждан РФ во всех точках мира – в Аргентине, Чили, Турции. Никто в условиях сегодняшней непростой геополитической повестки не может дать 100%-ю гарантию, что санкции его никак не коснутся», — отметил Яринковский.

По его словам, приобрести жилье или коммерческое помещение граждане России, за исключением тех, кто попал под персональные санкции, могут в Испании, Португалии, Франции, Германии, Италии и других странах. Однако оплату необходимо проводить со счетов, открытых в других странах, не попавших под санкции. Эксперт отметил, что при средней стоимости квартиры около €180-200 тыс. в новостройке эконом- и комфорт-класса в Москве можно купить жилье в большинстве стран, в том числе в европейских.

Так, например, в Италии, Испании, Франции, Португалии на эти деньги можно купить квартиру формата T0 — аналог российской студии площадью 35-40 кв. м, или T1, квартиру с большой кухней и изолированной комнатой, в спальных районах или пригородах крупнейших городов. В популярных городах Турции за €170 тыс. можно приобрести квартиру в формате от Т0 до Т2 (с двумя спальнями), в ОАЭ за сумму от €150 тыс. — студию или квартиру с одной спальней в строящихся ЖК с частным пляжем в 20-30 минутах езды от центра Дубая.

Ранее коммерческий директор Tranio Елена Милишенкова сообщала, что спрос на недвижимость в Болгарии, Чехии и Италии со стороны граждан России сократился в пять раз по итогам первого квартала 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне трудной логистики и санкций.