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Синоптик рассказала о погоде в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Макарова: в Москве будут теплые и солнечные выходные

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Предстоящие выходные в Москве будут солнечными и теплыми, рассказала в беседе с RT ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова. При этом, по ее словам, сохранится повышенный фон атмосферного давления, а также по области возможны заморозки в ночные часы.

«В Москве в субботу +15...+17 °С, по области +12...+17 °С. В воскресенье +18... +20 °С, по области +16...+21 °С. Ветер северный в субботу. <...> По области не исключены заморозки. +2...+4 °С — в ночь на субботу и +3...+5 °С — в ночь на воскресенье», — рассказала Макарова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в начале следующей недели температура в Москве может достичь +20°C. Он также отметил, что в пятницу и субботу облаков станет меньше, однако ночью воздух остынет до +5°C.

До этого сообщалось, что стоимость «шашлычного набора» (мясо, мангал, шампуры, угли и розжиг) в России подскочила на 8% за год.

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