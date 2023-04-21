Mash: из России уходят батарейки Duracell

В Россию прекратят поставлять батарейки Duracell c завода-производителя в Бельгии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, акционеры компании приняли решение покинуть российский рынок. Принято решение разорвать все действующие контракты и распродать запасы в стране.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что российские власти намерены заставить уходящие из РФ зарубежные компании платить разовый сбор со сверхприбыли. Соответствующие поступления хотят направить в федеральный бюджет по аналогии с windfall tax для представителей крупного российского бизнеса.

При этом иностранные организации в настоящее время и так обязаны при выходе с рынка России продавать активы с 50% скидкой. Кроме того, ни для одной из зарубежных компаний, стремящихся покинуть российский рынок, не будут предусмотрены налоговые послабления.