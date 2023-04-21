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Тела четырех российских моряков найдены на борту загоревшегося у берегов Кореи судна

Четверо моряков, пропавших без вести в ходе пожара на борту загоревшегося российского судна «Калтан», были найдены без признаков жизни на борту судна, сообщает южнокорейское новостное агентство Yohhap News Agency.

Тела погибших были обнаружены в ходе осмотра судна в порту Ульсан. Они находились на складе с провизией и в каюте. Корейская служба береговой охраны передала тела в больницу и планирует решить вопрос о проведении вскрытия после консультации с посольством России.

Пожар на борту корабля полностью потушен, он продолжался более 14 часов.

Об обнаружении тел также сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает ТАСС. Речь идет о старшем помощника капитана, поваре и двух матросах.

Судно «Калтан» вышло из порта Камчхон с 100 тонн рыбы на борту 20 апреля, его владельцем является ООО «Дальрыбпром». В 37 милях от порта Пусан судно подало сигнал о помощи из-за пожара. Попытки экипажа справиться с огнем самостоятельно оказались безуспешными. К операции по борьбе с пламенем были привлечены 12 катеров и вертолет береговой охраны и пожарной службы Кореи. Армия Южной Кореи направила на место происшествия спасательный корабль, эсминец типа «Король Сечжон Великий», скоростной катер и военный самолет с осветительными ракетами.

Ранее Росморречфлот сообщил, что 19 моряков с горящего в Южной Корее судна «Калтан» доставили на берег, а четверо моряков пропали без вести. Двое эвакуированных получили незначительные ожоги, остальные моряки не пострадали.

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