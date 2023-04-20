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«Похищенная» мать помощницы сенатора Совфеда передала мошенникам деньги и покинула Москву

Местонахождение пожилой женщины, ставшей жертвой мошенников, по-прежнему не установлено, сообщает пресс-служба столичного Следкома.

К настоящему времени сотрудники ведомства расследуют уголовное дело по признакам преступлений по статьям «Незаконное лишение свободы» и «Вымогательство с целью получения имущества».

Телефонные мошенники убедили пожилую женщину покинуть ее постоянное место жительства и запретили общаться с родственниками под обманным предлогом. 77-летняя пенсионерка уже может быть за пределами столичного региона. Перед этим преступники склонили потерпевшую к передаче им крупной суммы денежных средств.

Напомним, накануне выяснилось, что неизвестные похитили мать Елены Силкиной, которая работает помощницей сенатора Совета Федерации Андрея Шевченко. Злоумышленники потребовали в качестве выкупа два миллиона рублей.

Чиновница получила сообщения в мессенджере с пятнадцати разных номеров. Когда она перезвонила по одному из них, то узнала о похищении матери. Елена попыталась связаться с нею, но телефон женщины оказался вне зоны действия сети. Тогда помощница сенатора отправила к матери своего мужа, но родственницы дома не было.

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