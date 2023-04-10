«Росатом» выполнил запланированные в 2022 году научно-исследовательские работы по РТТН

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2022 года выполнила все ключевые показатели по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП РТТН), сообщает пресс-служба корпорации.

«Реализация комплексной программы по развитию атомной науки и технологий – важный шаг для технологического развития России, создания передовых отечественных наукоемких технологий. Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты», – отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В рамках инициативы социально-экономического развития «Новая атомная энергетика» в 2022 году был разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой для атомных станций малой мощности (АСММ).

В рамках федерального проекта создания экспериментально-стендовой базы выполнены запланированные НИОКР в обоснование безопасности многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР и продления сроков эксплуатации БОР-60, продолжилась разработка инновационных радиохимических технологий.

По федеральному проекту, посвященному термоядерным и плазменным технологиям, одним из ключевых исполнителей – ГНЦ РФ ТРИНИТИ – совместно с АО «НИКИЭТ (входят в структуру «Росатома») разработан и изготовлен внутрикамерный элемент защиты первой стенки, а также литиевый лимитер для экспериментов на российском токамаке Т-15МД, созданным в НИЦ «Курчатовский институт», способный работать стационарно с принудительным охлаждением и внешней подпиткой жидким литием.

В рамках федерального проекта по новым материалам и технологиям специалисты научного дивизиона «Росатома» в 2022 году создали методику ускоренных испытаний, позволяющую сократить цикл разработки нового материала в 3-4 раза.

По федеральному проекту по отработке технологий серийного строительства энергоблоков АЭС, в 2022 году на энергоблоке № 1 Курской АЭС-2 установлен в проектное положение корпус реактора, а на энергоблоке № 2 завершено бетонирование перекрытия установки главного циркуляционного насоса.