У леопарда Памелы, имя которой дала актриса Андерсон, родился внук

Сотрудники российской заповедной территории «Земля леопарда» зафиксировали пополнение в «звездной» семье диких дальневосточных леопардов. Речь идет о рождении котенка у самки Leo 120F — дочки леопарда Памелы, имя которой дала известная американская актриса Памела Андерсон.

В Telegram-канале администрация парка разместила фото дочери Памелы (Leo 120F) с котенком.

Отмечается, что это единственный детеныш в новом помете. Пол детеныша пока неизвестен. Юному представителю нового поколения около восьми месяцев.

Фотоловушки зафиксировали и другого отпрыска Leo 120F — уже повзрослевшего леопарда из выводка 2017 года, самку, которая теперь благополучно ведет самостоятельную жизнь. Ей присвоен номер Leo 165F.

Leo 120F во второй раз обзавелась потомством, а значит, ее мать Памела опередила своего Хранителя леопарда, известную модель и актрису Памелу Андерсон, успев уже дважды став бабушкой.

Ранее 55-летняя Памела Андерсон без макияжа снялась для обложки WWD.