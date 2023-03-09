Таможенники Испании перехватили два судна с более чем тонной кокаина на борту

Испанские правоохранительные органы перехватили в районе Канарских островов два парусных судна с кокаином, общая масса которого превышает 1,1 тонны. Об этом говорится на сайте полиции страны.

Согласно ее данным, один парусник под названием My Love шел под флагом Бельгии и был задержан испанскими таможенниками. Судно и два его испанских моряка были доставлены в порт Тенерифе для последующей передачи уполномоченным органам.

Отмечается, что во время другой операции задержали также перевозившее кокаин судно.

Ранее сообщалось, что жандармы обнаружили на пляже города Ревиль в Нормандии тонну кокаина стоимостью €60 млн.

По информации Paris-Normandie, наркотики были расфасованы в 40 мешков. По одной из версий, их могли выбросить контрабандисты во время досмотра судна береговой охраной.