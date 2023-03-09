Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таможенники Испании перехватили два судна с более чем тонной кокаина на борту

close
100%
USBPChiefMIP/Twitter

Испанские правоохранительные органы перехватили в районе Канарских островов два парусных судна с кокаином, общая масса которого превышает 1,1 тонны. Об этом говорится на сайте полиции страны.

Согласно ее данным, один парусник под названием My Love шел под флагом Бельгии и был задержан испанскими таможенниками. Судно и два его испанских моряка были доставлены в порт Тенерифе для последующей передачи уполномоченным органам.

Отмечается, что во время другой операции задержали также перевозившее кокаин судно.

Ранее сообщалось, что жандармы обнаружили на пляже города Ревиль в Нормандии тонну кокаина стоимостью €60 млн.

По информации Paris-Normandie, наркотики были расфасованы в 40 мешков. По одной из версий, их могли выбросить контрабандисты во время досмотра судна береговой охраной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть