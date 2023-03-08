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Shot: в туалете дома на Липецкой улице в Москве произошел взрыв

На Липецкой улице в Москве произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации ресурса, в туалете жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси при использовании аэрозольного баллончика. Уточняется, что возгорания не последовало, а конструкция здания не пострадала. Пострадавшего осматривают врачи.

Ранее Shot сообщал, что Жительница московского района Строгино увидела противотанковую мину в парке и вызвала полицию.

До этого Telegram-канал Baza информировал, что неизвестные установили растяжку с боевой гранатой на двери в подъезд московского дома на улице Знаменские садки. Злоумышленники привязали чеку гранаты к веревке, а саму веревку — к ручке двери в подъезд. Предполагалось, что при попытке открыть дверь произошел бы взрыв, однако жители обнаружили сооружение раньше.

6 марта сообщалось, что ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Константина Малофеева. Неизвестные заложили бомбу под его машину.

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