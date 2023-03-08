Нацразведка США: помощь КНР нужна для выяснения обстоятельств происхождения COVID-19

Разведывательные службы США считают, что для выяснения обстоятельств происхождения коронавируса необходима помощь Китая. Об этом заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс в ходе слушаний в специальном комитете по разведке сената конгресса США, передает ТАСС.

По ее словам, в американском разведывательном сообществе «есть полный консенсус», что вспышка COVID-19 «не была вызвана биологическим оружием или генной инженерией». Как указала Хейнс, консенсус не достигнут относительно того, была ли это «естественная передача от зараженного животного» или «утечка из лаборатории».

«Это две рабочие теории», — сказала она.

Хейнс также сообщила, что разведывательные службы США «пытаются получить дополнительную информацию». Как она утверждает, КНР «не сотрудничала в полной мере».

«Мы считаем, что это ключевой, важнейший пробел. Это помогло бы нам понять, что именно произошло», — добавила директор американской нацразведки.

Ранее Минэнерго США называло наиболее вероятной причиной пандемии коронавируса непреднамеренную утечку из китайской лаборатории.

Об этом писало издание The Wall Street Journal со ссылкой на секретный доклад для администрации США и ряда членов конгресса. Такую же позицию уже высказывали в ФБР, однако другие ведомства США заявляли о естественном происхождении вируса.