ТАСС: бывшего мэра Белгорода Иванова задержали за получение взяток

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, бывшего мэра Белгорода задержали за получение взяток в особо крупном размере.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил собеседник агентства.

Ранее бывшего вице-губернатора Ленобласти задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

Следствие считает, что чиновник получил не менее 8,5 млн рублей взяток. В отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе губернатора Ленобласти говорили, что речь идет о Михаиле Москвине.

Также в Брянске будут судить начальника отдела МВД за попытку получить взятку в пять млн рублей.