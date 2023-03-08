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ТАСС: бывшего мэра Белгорода Иванова задержали за получение взяток

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Антон Иванов/VK

Бывшего мэра Белгорода Антона Иванова задержали за получение взяток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации агентства, бывшего мэра Белгорода задержали за получение взяток в особо крупном размере.

«В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавил собеседник агентства.

Ранее бывшего вице-губернатора Ленобласти задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) по региону.

Следствие считает, что чиновник получил не менее 8,5 млн рублей взяток. В отношении вице-губернатора возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе губернатора Ленобласти говорили, что речь идет о Михаиле Москвине.

Также в Брянске будут судить начальника отдела МВД за попытку получить взятку в пять млн рублей.

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