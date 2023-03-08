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Вирусолог Альтштейн заявил о тенденции COVID-19 к завершению

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Павел Львов/РИА Новости

Пандемия коронавирусной инфекции имеет тенденцию к завершению, но в обозримом будущем может появиться новый вариант коронавируса. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн, сообщает ТАСС.

По словам эксперта, сейчас вопрос с новым вариантом вируса не стоит в повестке дня.

«Эта ситуация уже давно вышла на плато. В 20-х числах февраля рост заболеваемости прекратился, идет по плато примерно на этом уровне», — подчеркнул Альтштейн.

Как добавил специалист, в РФ настоящий момент около 12–14 тыс. заболевших коронавирусом, что считается небольшим количеством.

Ко всему прочему, фиксируется невысокий уровень летальности из-за осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, заключил Альтштейн.

Ранее врачи выяснили, что заражение COVID-19 во время первой волны пандемии снизило риск заражения «омикроном» на 40%. Ученые проанализировали данные 618 пациентов, переболевших коронавирусом в первую волну.

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