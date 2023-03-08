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Журналистка Daily Mail Рид сообщила, что санкции Запада не отразились на жизни в России

Журналистка Daily Mail Рид: жизнь в России не изменилась через год после западных санкций

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Жители России не испытывают проблемы из-за санкций Запада. Об этом заявила журналистка Daily Mail Сью Рид.

При этом, по ее словам, в Британии есть дефицит ряда продуктов, а прилавки магазинов бывают пусты.

«Жители Перми и других регионов в достатке имеют недорогие продукты. Дешевая энергия в богатой газом стране позволяет выращивать овощи в теплицах даже в самые суровые зимы», — уточнила она.

Рид также указала, что Россия может импортировать фрукты из дружественных стран с теплым климатом. Кроме того, россиянам не нужно беспокоиться об отоплении, бензине и дизеле.

Вместе с тем цены на Западе резко выросли и как следствие, по ее мнению, стоит задумать о том, кто именно в текущей ситуации выигрывает экономическую войну.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что экономика России на фоне введения многочисленных санкций Евросоюза и Соединенных Штатов Америки держится куда лучше, чем ожидалось ранее.

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