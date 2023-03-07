Генсек ООН: для достижения гендерного равенства потребуется 300 лет

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что для достижения гендерного равенства потребуется 300 лет. Об этом он сообщил на комиссии ООН по правам женщин, передает CNN.

В своей речи он коснулся проблем материнской смертности, а также стран, где девочек принуждают к раннему браку, похищают и запрещают получать образование.

«Права женщин нарушаются, им угрожают и нарушают во всем мире», — отметил Гутерриш, назвав несколько стран, в том числе Афганистан, где женщины и девочки «были стерты из общественной жизни».

Ранее девушек перестали пускать в высшие учебные заведения в Афганистане после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) запретил им посещать университеты.

Собеседница агентства, студентка из Кабула, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в среду утром ей не дали войти в здание университета.

По данным РИА Новости, у входов в вузы дежурят вооруженные талибы и не пускают девушек.

Накануне стало известно, что в Афганистане введен закон, запрещающий женщинам получать высшее образование.