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Генсек ООН: для достижения гендерного равенства потребуется 300 лет

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Andrew Kelly/Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что для достижения гендерного равенства потребуется 300 лет. Об этом он сообщил на комиссии ООН по правам женщин, передает CNN.

В своей речи он коснулся проблем материнской смертности, а также стран, где девочек принуждают к раннему браку, похищают и запрещают получать образование.

«Права женщин нарушаются, им угрожают и нарушают во всем мире», — отметил Гутерриш, назвав несколько стран, в том числе Афганистан, где женщины и девочки «были стерты из общественной жизни».

Ранее девушек перестали пускать в высшие учебные заведения в Афганистане после того, как «Талибан» (организация запрещена в России) запретил им посещать университеты.

Собеседница агентства, студентка из Кабула, пожелавшая остаться анонимной, рассказала, что в среду утром ей не дали войти в здание университета.

По данным РИА Новости, у входов в вузы дежурят вооруженные талибы и не пускают девушек.

Накануне стало известно, что в Афганистане введен закон, запрещающий женщинам получать высшее образование.

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