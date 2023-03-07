Fox News: президент CNN Цукер запрещал писать про лабораторную утечку COVID-19

Джефф Цукер, занимавший пост президента телеканала CNN до февраля 2022 года, запретил писать про лабораторную утечку COVID-19. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что в последнее время глава ФБР Кристофер Рэй все больше склоняется к мысли, что коронавирус мог выйти из китайской государственной биолаборатории. Его слова вызвали резонанс в обществе.

Как сообщил Fox News осведомленный источник, Цукер не позволял своим подчиненным расследовать историю с лабораторией, поскольку эта тема могла быть связана с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

CNN изо всех сил старался опровергнуть заявления Трампа и членов его администрации, придавая убедительность теории об утечке из лаборатории, утверждает Fox News.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил индийскому журналу India Today, что версия с лабораторной утечкой COVID-19 очень реальна, но не окончательна.