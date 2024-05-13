Анкара введет жесткие антиинфляционные меры экономии для госструктур

Власти Турции на три года вводят запрет на приобретение новых зданий, автомобилей и аренду недвижимости для госучреждений в рамках мер по экономии бюджетных средств и борьбе с высокой инфляцией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов Турции Мехмета Шимшека.

«На три года вводится запрет на покупку и строительство новых служебных зданий, кроме случаев риска обрушения. Будет установлен лимит площадей на одного госслужащего и проведен аудит использования имеющихся помещений», — заявил Шимшек.

Также приостанавливается заключение новых контрактов на аренду недвижимости. Минфин пересмотрит эффективность зарубежных представительств министерств и их региональных отделений в стране. Шимшек сообщил о запрете на три года на закупку новых автомобилей и их аренду, за исключением крайних случаев для скорой помощи и силовиков, пишет издание.

Планируется перевод документооборота в электронный вид, переход на энергосберегающие технологии и возобновляемые источники энергии. По оценкам, программа сэкономит около 100 млрд лир ($ 3,1 млрд).

Власти также сократят госинвестиции на 15%. Эти шаги станут не последними в пакете мер по противодействию инфляции, достигшей в апреле почти 70% в годовом выражении.

«Мы рассчитываем достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году», — ранее заявлял Шимшек.

В начале мая Турция подняла налог на проценты по депозитам в целях сократить дефицит бюджета.

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