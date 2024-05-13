Рублев проиграл 109-й ракетке мира на турнире в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на грунтовом турнире категории «Мастерс», проходящем в столице Италии Риме.

Российский спортсмен в третьем круге турнира проиграл представителю Франции Александру Мюллеру. Встреча, которая продолжалась 1 час 48 минут, завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 2:6. Рублев выполнил пять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных (20%).

Рублев занимает шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Его соперник находится на 109-й позиции.

В следующем раунде Мюллер сыграет с победителем противостояния Николас Харри (Чили) — Стефано Наполитано (Италия).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

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