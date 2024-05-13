Портреты Шойгу резко подешевели в интернет-магазинах

Портреты экс-министра обороны России Сергея Шойгу на маркетплейсах резко подешевели после его перехода на должность секретаря Совета безопасности. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на предложения на сайтах Ozon и Wildberries.

Отмечается, что цены фотографий бывшего министра в рамке снизились на 35-77% в зависимости от продавца. Так, в каталоге одного из них cтоимость снизилась с 2663 руб. до 622 руб.

В тоже время в интернет-магазинах начали появляться портреты Андрея Белоусова, которого президент России Владимир Путин предложил назначить на пост главы оборонного ведомства. В среднем его изображение можно приобрести за 1300 рублей.

Новость о том, что президент России Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова министром обороны РФ, а Сергея Шойгу перевести на должность секретаря Совбеза, оказалась на первых полосах иностранных СМИ: Daily Mail, Teleraph, Guardian, Financial Times, телеканала Sky News, а также NBC и CNN.

Ранее были опубликованы кадры последнего заявления Шойгу перед отставкой.