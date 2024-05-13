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Матвиенко пошутила над одним из министров из-за «украинской» фамилии

Матвиенко пошутила над министром Чуйченко из-за «украинской» фамилии

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Первый канал

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пошутила над исполняющим обязанности главы Минюста Константином Чуйченко. Об этом пишет Telegram-канал РБК.

Сенатор, обращаясь к нему во время встречи, пошутила про фамилии, которые заканчиваются на «ко».

«Очень приятно, что Владимир Владимирович [Путин] предложил вновь Константина Анатольевича Чуйченко. Фамилии, правда, у нас с вами не очень, не в тренде мы сейчас – Матвиенко, Чуйченко, [сенатор, глава комитета по регламенту Вячеслав] Тимченко вон заулыбался тоже, половина тут на «ко»», — сказала Матвиенко.

Ее шутка основывается на факте, что фамилии с окончаниями на «ук», «юк» и «енко» наиболее распространены на Украине.

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