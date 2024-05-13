Владелицу утонувшей в подмосковной яме машины оштрафуют и лишат прав

Жительницу Подмосковья, которая, предположительно, была за рулем автомобиля «Вольво» в нетрезвом виде и утопила машину в огромном яме на дороге в Высоковске, оштрафуют и лишат прав. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Клин.

«Арина отъездилась, прав ее лишают за такое вождение. Она отказалась от медосвидетельствования. Машину вытащили и эвакуировали на штрафстоянку. КоАП РФ статья 12.26 часть 1 — отказ от теста на опьянение. Административный штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет», — уточнили в администрации.

Там отметили, что дорога с выбоиной принадлежит ГБУ Московской области «Мосавтодор». После инцидента провал начали ремонтировать, однако точные сроки окончания работ пока неизвестны.

«Это не муниципальная дорога. Ее собственник — ГБУ Московской области «Мосавтодор». Они 2 апреля перекрыли этот участок дороги — там весной посте схода снега обрадовалась промоина. Выставили запрещающие знаки, дорожные оградительные конусы. Движение транспорта было перенаправлено на дорогу-дублер улицу Ленина. Мы информировали жителей Высоковска об изменениях в движении. Сроки ремонта дороги мы за собственника комментировать не можем. Жители написали в сетях, что ее засыпали уже», — объяснили в администрации.

До этого в подмосковном Высоковске нетрезвая женщина утопила свою машину в огромной яме на дороге. Видео инцидента распространились в соцсетях. После того, как девушка по имени Арина, предположительно, находившаяся за рулем, выбралась из машины, она уронила в яму с водой свой телефон, а затем и сама оказалась в яме.

Пользователи соцсетей пишут, что яму на дороге не ремонтировали долгое время. На следующий день после ЧП, по словам людей, выбоину засыпали. Теперь некоторые местные жители считают девушку героем, потому что из-за нее на проблему обратили внимание.

Ранее в Тюмени автомобиль упал в траншею, выкопанную на проезжей части.