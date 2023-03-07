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В лесу Амурской области женщину раздавило деревом, спиленным ее сожителем

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Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Зейском районе области мужчина уронил на свою сожительницу дерево во время заготовки дров в лесу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Амурской области.

17 декабря 2022 года в лесу неподалеку от поселка Горного 58-летний мужчина заготавливал дрова.

По версии следствия, одно из спиленных им деревьев упало на сожительницу обвиняемого, которая находилась неподалеку от места вырубки. В результате падения дерева женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Мужчину обвинили в причинении смерти по неосторожности. Он признал свою вину в полном объеме.

Дело в скором времени будет направлено в суд вместе с обвинительным заключением. Максимально возможным наказанием по данному составу преступления является лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что в Псковской области отец случайно убил четырехлетнего сына срубленным деревом.

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