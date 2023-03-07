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В Казани самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу после приземления

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Приволжская транспортная прокуратура

Приволжская транспортная прокуратура сообщила, что небольшой самолет с пассажирами из Самары, севший в Казани, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

В связи с произошедшим начато расследование, на борту воздушного судна было 35 пассажиров.

«По предварительным данным, авиаинцидент произошел 6 марта около 23:35 после приземления воздушного судна при выруливании со взлетно-посадочной полосы», — пояснили в прокуратуре.

Также на борту находились трое членов экипажа.

Установлено, что никто не пострадал, а самолет не получил повреждений. На место прибыли следователи, идут проверки.

Ранее в аэропорту Норильска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет должен был вылететь из Норильска в московский аэропорт Домодедово. На его борту находились 116 пассажиров и шесть членов экипажа.

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