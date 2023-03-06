В Техасе арестовали женщину, которая пыталась продать арендованную машину, пишет New York Post.

Как рассказали в полиции, к ним обратился мужчина и сообщил, что пытался купить новую Toyota Camry за $10 тысяч. Он нашел объявление в интернете, но у него появилось подозрение, что машина может быть украдена, так как продавец указал слишком низкую цену. Офицеры предложили заявителю устроить встречу с продавцом, чтобы узнать все детали.

Женщина, продававшая машину, согласилась на встречу. Кроме того, чтобы оформить сделку, она позволила сфотографировать свои документы. Позже эти данные проверили в полиции и выяснили, что они поддельные. Кроме того, офицеры использовали VIN-код транспортного средства и связались с реальным хозяином Toyota.

Владелец сообщил, что сдает машину в аренду и ничего не знает о продаже. После проведения сделки женщина была арестована. Ей предъявили обвинения в краже чужого имущества.

Ранее в США автовладелец выследил украденную машину и застрелил угонщика-подростка.