В парламент Украины поступило предложение изымать в пользу ВСУ авто за нетрезвую езду

В парламент Украины поступило предложение изымать в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ) автомобили граждан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной рады, передает ТАСС.

Авторами инициативы являются депутаты Артем Дмитрук и Анатолий Бурмич. Они предлагают увеличить размер штрафа за пьяную езду до 51 тыс. гривен ($1 380), а также конфисковывать транспортное средство без компенсации и передавать в пользование украинской армии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его целью является «повышение безопасности дорожного движения, снижение количества ДТП путем усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и, как следствие, достижения справедливого подхода к обеспечению автомобилями ВСУ».

Согласно действующему законодательству Украины, за повторное в течение года управление автомобилем в состоянии алкогольного и иного опьянения предусмотрен штраф в 34 тыс. гривен (920 долларов), лишение права вождения сроком на три года и изъятие транспортного средства на условиях выплаты компенсации.

Ранее подольская окружная прокуратура Киева сообщила, что местного блогера заподозрили в присвоении 340 тыс. гривен ($9 тыс.), собранных для нужд армии Украины.