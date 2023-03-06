В Госдуме объяснили, как отличить благотворителей от мошенников

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко в беседе с «Парламентской газетой» объяснила, как отличить настоящих сотрудников благотворительных организаций от мошенников. По ее словам, важно знать, как должен осуществляться сбор наличных. Парламентарий отметила, что ящик для пожертвований должен быть стационарным. Переносной же разрешается использовать только во время официальных мероприятий, организованных НКО.

«Поэтому к тем, кто собирает пожертвования в метро, электричках и на вокзалах и нарушает правила сбора, следует относиться настороженно», — пояснила Занко.

Она добавила, что злоумышленникам, выдающим себя за сотрудников некоммерческих организаций, может грозить как административное, так и уголовное наказание, в зависимости от собранной суммы.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать отдельный раздел на портале госуслуг, с помощью которого граждане могли бы выбрать благотворительный фонд и безопасно совершить пожертвование.