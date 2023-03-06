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МВД Белоруссии сообщило о росте случаев педофилии в стране почти в 30 раз за 10 лет

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Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич заявил, что число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних увеличилось в стране почти в 30 раз за последние 10 лет. Его слова на пресс-конференции передает ТАСС.

Как уточнили замглавы белорусского МВД, в 2012 году в Белоруссии было зарегистрировано лишь 38 преступлений, связанных с педофилией, однако в 2022 году их было выявлено более 1 000. Таким образом, число подобных случаев выросло в 28 раз. Казакевич также добавил, что всего с 2012 года в Белоруссии зарегистрировано 5 616 преступлений данной категории.

«Вопрос педофилии является не просто актуальным и злободневным. Негативные последствия этого явления представляют угрозу будущему страны — нашим детям», — подчеркнул замглавы МВД Белоруссии.

По словам Казакевича, был подготовлен план действий по предупреждению сексуального насилия в отношении детей, рассчитанный на два года. Сейчас он находится на рассмотрении в правительстве.

Ранее сообщалось, что в одной из школ на западе Москвы был задержан 61-летний преподаватель шахматного кружка, обвиняемый в растлении ребенка.

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