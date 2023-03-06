ФСБ заявила о предотвращении покушения на главу группы компаний «Царьград» Малофеева

Федеральная служба безопасности России заявила, что предотвратила покушение на главу группы компаний «Царьград», миллиардера Константина Малофеева. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявили в ведомстве, покушение было организовано украинскими спецслужбами. Машину Малофеева планировали взорвать, прикрепив под ней самодельное взрывное устройство, как при убийстве журналистки Дарьи Дугиной, отметили в ФСБ.

По информации ФСБ, организатором покушения является россиянин Денис Капустин, «действующий под контролем СБУ основатель и один из руководителей «Русского добровольческого корпуса», участвующий в боевых действиях против российских войск на стороне Украины».

2 марта «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за проникновение на территорию Брянской области.

В феврале ФСБ предотвратила диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске.