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Воздушная тревога объявлена в Киевской области

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Vladyslav Musiienko/Reuters

В Киевской области объявлена воздушная тревога в 23:31 (в понедельник в 00:31 мск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса оповещения граждан.

В 20:40 по местному времени (21:40 мск) сирены оповещения звучали в Днепропетровской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву районах ДНР

С 20:08 (21:08 мск) тревога действует в Сумской и Черниговской областях.

Украинские СМИ также сообщили о взрывах в Днепре.

С 10 октября 2022 года Вооруженные силы России наносят удары по военным и энергетическим объектам Украины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

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