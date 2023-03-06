Опубликовано видео пожара на коксогазовом заводе в подмосковном Видном

Пожар, который произошел на коксохимическом заводе в подмосковном Видном, сняли на видео. Оно опубликовано в Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как большой столб дыма поднимается в небо.

О взрыве и последующем пожаре стало известно ранее в воскресенье, 5 марта.

По данным экстренных служб, взрыв произошел в цеху. Загорелась насосная колонна с бензолом. Информации о пострадавших нет.

АО «Московский коксогазовый завод» («Москокс») входит в ПАО «Мечел». Предприятие производит кокс, бензол и каменноугольную смолу.