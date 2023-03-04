В Германии экоактивисты облили черной жидкостью инсталляцию у здания парламента

Активисты экологического движения «Последнее поколение» облили черной полужидкой массой, с виду похожей на нефть, стеклянную инсталляцию с выгравированными статьями Конституции Германии, расположенную близ здания бундестага в Берлине. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Сжигание нефти приведет нас в климатический ад», — заявила одна из участниц экоакции.

По мнению представителей движения, германское правительство совершает недостаточно усилий для борьбы с глобальным потеплением.

Как сообщили в полиции, на месте инцидента задержаны шесть человек. Сейчас правоохранительные органы выясняют, какую именно субстанцию применили активисты.

Ранее в Берлине экоактивисты движения «Последнее поколение» спилили дерево перед федеральным ведомством канцлера Германии Олафа Шольца в знак протеста против вырубки лесов.