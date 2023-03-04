Из петербургского храма украли ценности почти на 400 тысяч рублей

Из петербургского храма Преподобного Сергия Радонежского украли ценности почти на 400 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по Ленинградской области.

Храм расположен в Петроградском районе города на Крестовском острове. Общая сумма похищенного — 383 тыс. 650 рублей.

Ранее в Малайзии студентка украла деньги из храма, чтобы оплатить учебу. По словам девушки, для нее это был единственный выход.

Как сообщают местные СМИ, 15-летняя студентка похитила из храма $11, которые пожертвовали люди. Сумма не такая большая, но девушке срочно были нужны деньги, чтобы погасить долг за обучение. Однако она не подозревала, что ее преступление попадет на камеру.

После того, как видео с девушкой начало разлетаться по соцсетям, ее задержали сотрудники полиции. По словам офицеров, студентка находится под стражей и созналась в преступлении, на данный момент ведется расследование этого дела.

В храме сообщили, что обвиняемая и ее семья извинились и попросили прощения за случившееся, но потерпевшая сторона не будет мешать проведению расследования.