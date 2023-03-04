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Губернатор Старовойт: Курская область получает дополнительные силы и средства Минобороны

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Пресс-служба губернатора Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что регион получает дополнительные силы и средства от Минобороны РФ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, приняты все необходимые решения для обеспечения безопасности жителей и охраны объектов инфраструктуры. Особое внимание уделено приграничным районам.

Ранее пресс-секретарь Старовойта Анастасия Гурина заявила, что по поручению губернатора в регионе будут усилены меры безопасности из-за сложной ситуации в граничащих с Украиной районах.

Она также напомнила, что ранее была усилена охрана общественного порядка в связи с желтым уровнем террористической опасности.

2 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили обстреливать приграничные территории Курской области. Глава региона заявил о 20 прилетах при обстреле Троицкого и Бегощи.

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