Число отказов по ипотеке в РФ достигло исторического максимума

В конце 2022 года показатель отказов банков по выдаче ипотечных кредитов превысил 46%, что стало историческим максимумом за всю историю наблюдений, которые ведутся с 2017 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«Доля отказов по ипотечным заявкам по итогам 2022 года выросла на 12,1 п.п. <...> до 46,2%», — говорится в материале.

По информации аналитиков бюро кредитных историй (БКИ) «Скоринг бюро», доля отказов по ипотеке к концу прошлого года (за полных десять месяцев) возросла до 35% и стала максимальной за всю историю статистики с 2017 года.

Как указывается в публикации, главные причины роста отказов — внешние факторы и увеличение спроса на ипотечные займы на фоне разных программ от застройщиков.

Ранее глава Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет заявляла, что на российском рынке ипотеки появились видимые признаки пузыря. По ее мнению, это связано с продлением программы льготной ипотеки и одновременным снижением цен на жилье.

В конце декабря правительство России продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года.